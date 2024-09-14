Европейские биржи закрылись в последний день недели ростом

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в пятницу ростом. Это реакция инвесторов на смягчение е монетарной политики - уже свершившийся факт со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и предстоящий шаг со стороны Федеральной резервной системы США.
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