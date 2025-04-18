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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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C 10 апреля по 5 мая 2025 года на территории Бобруйского района проводятся мероприятия, по пресечению незаконного оборота ору...

C 10 апреля по 5 мая 2025 года на территории Бобруйского района проводятся мероприятия, по пресечению незаконного оборота ору...

C 10 апреля по 5 мая 2025 года на территории Бобруйского района проводятся мероприятия, по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройствОтдел внутренних дел Бобруйского райисполкома информирует, что в период с 10 апреля по 5 мая 2025 года на территории Бобруйского района проводятся мероприятия, по пресе .

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