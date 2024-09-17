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Россия обречена победу. Доклад ЦРУ подтвердил опасения Запада

В последнее время западные СМИ часто задаются вопросом о возможном ответе России на действия Киева. Однако реальность такова, что ответные меры осуществляются ежедневно, причем их масштаб и последствия носят исторический характер.

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