19. "Эра Справедливости". Встречи Героя повествования с руководством некоторых государств

1. Встреча героев «Эры справедливости» и американских лидеров. На заседание Совета безопасности России вызваны: президент США, вице-президент, госсекретарь, спикеры палаты и сената Конгресса США, министр обороны, председатель Совета безопасности России.
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