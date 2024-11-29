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19. "Эра Справедливости". Встречи Героя повествования с руководством некоторых государств

19. "Эра Справедливости". Встречи Героя повествования с руководством некоторых государств

﻿﻿1. Встреча героев «Эры справедливости» и американских лидеров. На заседание Совета безопасности России вызваны: президент США, вице-президент, госсекретарь, спикеры палаты и сената Конгресса США, министр обороны, председатель Совета безопасности России.

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