НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Насчёт властелина мира- это перегиб... У себя в России не может порядок навести...Стало известно пр...
  • владислав
    А  фамилия СТАРМЕР, означает - старый мерин.Мария Захарова по...
  • ruslava Митькина
    Почему этот Петрушка еще не на СВО?Стилист Зверев на...

Пингвин «Петербургского дневника» добрался до Антарктиды

Пингвин «Петербургского дневника» добрался до Антарктиды

Сейчас проходит голосование на лучшее имя для талисмана Талисман «Петербургского дневника» добрался до Антарктиды и встретился со своими сородичами: пингвин в тёплой шапке вызвал интерес у местных птиц рядом с российской антарктической станцией «Беллинсгаузен» на полуострове Файлдс юго-западной части острова Кинг-Джордж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх