Пингвин «Петербургского дневника» добрался до Антарктиды

Сейчас проходит голосование на лучшее имя для талисмана Талисман «Петербургского дневника» добрался до Антарктиды и встретился со своими сородичами: пингвин в тёплой шапке вызвал интерес у местных птиц рядом с российской антарктической станцией «Беллинсгаузен» на полуострове Файлдс юго-западной части острова Кинг-Джордж.