Тело писателя Ивана Оганова нашли в квартире в Москве

Писатель-прозаик Иван Оганов обнаружен мертвым в Москве, сообщил 30 января «Известиям» источник.По его словам, о том, что мужчина не выходит на связь с 10 января, в полицию сообщил 29 января его знакомый.
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