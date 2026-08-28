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Песков: Переговоры по Украине фактически приостановлены

Песков: Переговоры по Украине фактически приостановлены

Переговоры по Украине приостановлены, российская сторона не видит готовности Киева обсуждать ранее выдвинутые требования, заявил Дмитрий Песков.

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