Песков: Переговоры по Украине фактически приостановлены

Переговоры по Украине приостановлены, российская сторона не видит готовности Киева обсуждать ранее выдвинутые требования, заявил Дмитрий Песков.
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