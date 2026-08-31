Экономист усомнился в том, что РФ сможет спасти свою автомобильную промышленность

Правительство РФ утвердило новую стратегию развития отечественного автопрома до 2035 года. На этот факт обращает внимание экономист Никита Комаров.
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