Учеников одной из школ Актау заставляют пользоваться телефонами на уроках

Родители учеников в Актау пожаловались на принуждение к использованию мобильных телефонов на уроках. В частности, родители школы в 14 микрорайоне Актау рассказали, что ученикам скидывают СОРы, контрольные и самостоятельные работы на WhatsApp.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии