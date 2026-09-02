Приезжая жалуется: нет ответа на её заявление на москвичек, которые резко сказали что думают о её поведении

Всем привет! Недавно две москвички конкретно ответили приезжим в хиджабах во своём дворе: это Россия и здесь свои законы! Скриншот из видео.
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У неё на лице видно что она дебильная и в России ей делать нечего нужно депортировать.
Что характерно, они, пользуясь безнаказанностью и попустительством со стороны властей, уже начинают качать права с использованием официальных структур.
Это уже не робкие, затюканные гастеры, которые были лет 10-15 назад.
Ныне они считают себя РАВНОПРАВНЫМИ и качают свои права.
А придет время - и они ощутят себя ГОСПОДАМИ и начнут устанавливать СВОИ порядки.
Если, конечно, власти не возьмутся за ум не не наведут порядок.
была в киргизии там они не носят хиджабы а здесь ходят нас разозлить хотят!и свои права качают издеваются над нашими детьми весь двор занимают и нашим не дают играть!
Неконтролируемая миграция в страну - у нормальных государств всегда считалась проблемой, угрожающей безопасности государства. Поскольку не известно: КТО ЗАЕЗЖАЕТ, С ЧЕМ и ЗАЧЕМ? А в России власти сейчас границы расщеперили, и сидят сопят в две дырки. БАБКИ СТРИГУТ?!! Напустили полную Россию всякой шелупони...
Пусть едут на родину! Зачем в плохую Россию ехать! Я тоже их терпеть не могу!
Эти замоташки достали всех
Боже, сколько же их в Москве, ведут себя нагло, в общественном транспорте орут на своем, хамят, такое чувство что это мы приехали к ним и тихонько как мышки все это терпим
А может ее бандеролью на родину отправить
Со зрением у неё плохо....совсем....и с адекватностью, полная шиза.....