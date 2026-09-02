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Приезжая жалуется: нет ответа на её заявление на москвичек, которые резко сказали что думают о её поведении

Приезжая жалуется: нет ответа на её заявление на москвичек, которые резко сказали что думают о её поведении

Всем привет! Недавно две москвички конкретно ответили приезжим в хиджабах во своём дворе: это Россия и здесь свои законы! Скриншот из видео.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Одиссей
Одиссей

Что характерно, они, пользуясь безнаказанностью и попустительством со стороны властей, уже начинают качать права с использованием официальных структур. 
Это уже не робкие, затюканные гастеры, которые были лет 10-15 назад. 
Ныне они считают себя РАВНОПРАВНЫМИ и качают свои права.
А придет время - и они ощутят себя ГОСПОДАМИ и начнут устанавливать СВОИ порядки. 
Если, конечно, власти не возьмутся за ум не не наведут порядок.

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcevизменено

Неконтролируемая миграция в страну - у нормальных государств всегда  считалась проблемой, угрожающей безопасности государства. Поскольку не известно:   КТО ЗАЕЗЖАЕТ, С ЧЕМ и ЗАЧЕМ?   А в России власти сейчас границы расщеперили, и сидят сопят в две дырки. БАБКИ СТРИГУТ?!! Напустили полную Россию всякой шелупони...