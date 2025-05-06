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Крымская газета

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Симферополь готовится к 80-летию Великой Победы

Симферополь готовится к 80-летию Великой Победы

Симферополь активно готовится ко Дню Победы. Городские службы и подрядчики к празднику приводят в порядок мемориальные объекты.

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