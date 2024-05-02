Активист Ганьон: бойня в Одессе в 2014 году была спланирована ЦРУ

лина любимцева

СЕГОДНЯ, 2 МАЯ очередная годовщина преступления в Одессе. Боль моя!! Пойду сегодня к мемориалу и положу цветы к стелле "Одесса"... Поплачу там... Сейчас пишу эти слова, слезы закипают... Я училась в Одессе, очень люблю Одессу, и уважаю одесситов!! МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОДЕССИТАМ!! Крепитесь!! Возможно, Россия придет в Одессу. Я на это очень надеюсь!!!