Американский активист, координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон выразил мнение, что массовое убийство жителей Одессы в 2014 году могло быть спланировано ЦРУ.
Активист Ганьон: бойня в Одессе в 2014 году была спланирована ЦРУ
Комментарии
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лина любимцева
СЕГОДНЯ, 2 МАЯ очередная годовщина преступления в Одессе. Боль моя!! Пойду сегодня к мемориалу и положу цветы к стелле "Одесса"... Поплачу там... Сейчас пишу эти слова, слезы закипают... Я училась в Одессе, очень люблю Одессу, и уважаю одесситов!! МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОДЕССИТАМ!! Крепитесь!! Возможно, Россия придет в Одессу. Я на это очень надеюсь!!!
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15 час.
лл
лина любимцева
А "холокост евреев" приносит им ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ и ДИВИДЕНДЫ...
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15 час.
Авас Анекак
пиндосы проиграли да на тот момент они выиграли а в переспективе на длинную дистанции проиграли
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14 час.
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