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  • slava biryukoff
    Давно говорю,чистить надо МВД и чиновников среднего и нижнего звеньев,особенно этой опухолью болеют южные области Рос...Мигрант из Узбеки...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Это про назарова"За тех, кто в море"
  • Балу -
    Когда же русофобов больше всего тянет на родину: когда они едут в израиль, или когда начинают ностальгически стонать ..."За тех, кто в море"

Активист Ганьон: бойня в Одессе в 2014 году была спланирована ЦРУ

Активист Ганьон: бойня в Одессе в 2014 году была спланирована ЦРУ

Американский активист, координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон выразил мнение, что массовое убийство жителей Одессы в 2014 году могло быть спланировано ЦРУ.

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Комментарии
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лина любимцева
СЕГОДНЯ, 2 МАЯ очередная годовщина преступления в Одессе.  Боль моя!! Пойду сегодня к мемориалу и положу цветы к стелле &quot;Одесса&quot;... Поплачу там... Сейчас пишу эти слова, слезы закипают...  Я училась в  Одессе, очень люблю Одессу, и уважаю одесситов!! МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОДЕССИТАМ!! Крепитесь!! Возможно, Россия придет в Одессу. Я  на это очень  надеюсь!!!
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15 час.
лл
лина любимцева
А &quot;холокост евреев&quot; приносит им ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ и ДИВИДЕНДЫ...
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15 час.
Авас Анекак
пиндосы проиграли да на тот момент они выиграли а в переспективе на длинную дистанции проиграли
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14 час.

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