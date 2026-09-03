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Всероссийская общеобразовательная акция «ИТ-диктант 2026» пройдет с 11 по 13 сентября

Всероссийская общеобразовательная акция «ИТ-диктант 2026» пройдет с 11 по 13 сентября

С 11 по 13 сентября 2026 года при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пройдет Всероссийская общеобразовательная акция «ИТ-диктант 2026».

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