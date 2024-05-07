Тим Мерлир выиграл третий этап "Джиро д'Италия-2024"

В третьем этапе знаменитой велогонки “Джиро д’Италия-2024”, который протянулся на 166 километров от Новары до Фоссано, бельгийский гонщик Тим Мерлир из команды Soudal Quick-Step одержал победу, финишировав с временем 3 часа 54 минуты и 35 секунд.