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Bloomberg: пророссийские политики приближаются к власти в ФРГ, Франции и Италии

Потенциальные союзники России «приближаются к центрам власти» в трех крупнейших странах Европы — Германии, Франции и Италии.

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