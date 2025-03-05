💡 Три села остались без света в Белогорском районе Как сообщает «Крымэнерго», временно обесточены сёла Ударное, Мельничное и Долиновка.
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💡 Три села остались без света в Белогорском районе Как сообщает «Крымэнерго», временно обесточены сёла Ударное, Мельничное и Долиновка.