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Царьград

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Файзулин заработал ₽2 млрд на строительстве и мороженом

Файзулин заработал ₽2 млрд на строительстве и мороженом

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин, завершивший карьеру в 2018 году, стал совладельцем компании «Алгоритм» и акционером 40% компании «Котята», заработав на строительстве и мороженом почти 2 млрд рублей в Ленинградской области и Приморье.

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