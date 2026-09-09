Файзулин заработал ₽2 млрд на строительстве и мороженом

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин, завершивший карьеру в 2018 году, стал совладельцем компании «Алгоритм» и акционером 40% компании «Котята», заработав на строительстве и мороженом почти 2 млрд рублей в Ленинградской области и Приморье.