"Это всё равно мертвечина": Народный артист Илья Резник раскритиковал использование ИИ в искусстве

Он считает, что с помощью ИИ можно создать только "среднюю" песню.Народный артист России Илья Резник в интервью ТАСС заявил, что использование искусственного интеллекта в творчестве свидетельствует о бездарности автора.
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