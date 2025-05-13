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Царьград

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"Это всё равно мертвечина": Народный артист Илья Резник раскритиковал использование ИИ в искусстве

"Это всё равно мертвечина": Народный артист Илья Резник раскритиковал использование ИИ в искусстве

Он считает, что с помощью ИИ можно создать только "среднюю" песню.Народный артист России Илья Резник в интервью ТАСС заявил, что использование искусственного интеллекта в творчестве свидетельствует о бездарности автора.

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