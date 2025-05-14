Запорожская область не считает себя потерпевшей стороной и ходатайствует об оправдании осужденного генерала Попова

Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, подала жалобу на приговор, по которому Попов был осужден на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог.
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