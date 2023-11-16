Как появилась смешная «уфошка» из Германии

Что получается, если продавец обуви берется заново изобрести автомобиль? Lane Motor Museum На заглавном фото микролитражка Hoffmann так странно выглядит из-за того, что у нее очень широкая колея передних колес, а заднее колесо всего одно.
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