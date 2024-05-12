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Дело о халатности возбудили после частичного обрушения дома в Печоре

Дело о халатности возбудили после частичного обрушения дома в Печоре

ИЗВЕСТИЯ Уголовное дело о халатности возбудили после частичного обрушения пятиэтажного общежития в Печоре, сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Коми.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Просто &quot;халатность&quot; тут не подходит. ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ, ЗЛОСТНАЯ ХАЛАТНОСТЬ и НЕИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ... Вот если бы эта проблема была ШКУРНОЙ У ЧИНУШ, то они бы быстренько все решили как положено. А так... Время идет, зарплата капает, что еще нужно чинуше? Попивай чаек в тишине и уюте. Понаставили полицейских кордонов  на входе  в администрации - хрен прорвешься. Стоят их, охраняют, чтобы чинуши чаек спокойно пили... или что покрепче...
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