Дело о халатности возбудили после частичного обрушения дома в Печоре

лл

лина любимцева

Просто "халатность" тут не подходит. ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ, ЗЛОСТНАЯ ХАЛАТНОСТЬ и НЕИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ... Вот если бы эта проблема была ШКУРНОЙ У ЧИНУШ, то они бы быстренько все решили как положено. А так... Время идет, зарплата капает, что еще нужно чинуше? Попивай чаек в тишине и уюте. Понаставили полицейских кордонов на входе в администрации - хрен прорвешься. Стоят их, охраняют, чтобы чинуши чаек спокойно пили... или что покрепче...