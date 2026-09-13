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Регионы России

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Гендиректор «Торпедо» подвёл итоги старта нового сезона и оценил «Volga-Арену»

Гендиректор «Торпедо» подвёл итоги старта нового сезона и оценил «Volga-Арену»

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал итоги команды на старте сезона 2026/27 и оценил готовность новой ледовой арены «Volga-Арена» в Нижнем Новгороде.

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