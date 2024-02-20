Акции ВТБ упали в пределах 2% после публикации финансовой отчетности

Российский рынок открыл торги во вторник, 20 февраля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии теряет 0,31%, до 3234,4 пункта, индекс РТС в минусе на 0,13%, до 1 104,21 пункта.