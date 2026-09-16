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«Абсолютно ясные, понятные задачи СВО»: Лавров — об устранении первопричин конфликта на Украине и защите прав населения

«Абсолютно ясные, понятные задачи СВО»: Лавров — об устранении первопричин конфликта на Украине и защите прав населения

В среду, 16 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участиве в Международном фестивале молодёжи.

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