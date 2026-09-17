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«Нужен образ врага»: почему в Лондоне признали усиление военной мощи России

«Нужен образ врага»: почему в Лондоне признали усиление военной мощи России

Великобритания признала, что Россия значительно укрепила свою военную мощь. Как заявил начальник Штаба обороны Вооружённых сил Соединённого Королевства Ричард Найтон, сегодня Россия гораздо сильнее, чем в былые времена.

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