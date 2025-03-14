Госдума обсудит проект закона о введении зарплат домохозяйкам

ИРИНА МАЛЫШЕВА

А тут уже сразу оговорка пять лет. Таких уже навалом в России мигрантов с кучей детей. Опять для них хорошеньких. А для россиян, что только конкретно вкалывать мамашкам да с больными порой детьми. Или просто для русских женщин и детей, особенно больных по жизни детей. Когда начнем руских женщин ЖАЛЕТЬ. Все женщины бедные ,тащут на своих плечах в семье. И как правило жилища плохое и нет возможности улучшить.