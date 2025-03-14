Если его примут, то величина будет равняться прожиточному минимуму в конкретном регионе.Глава думского комитета по вопросам труда, соцполитики и ветеранам Ярослав Нилов представил проект закона о регулярных выплатах в размере прожиточного минимума гражданам, ведущим домашнее хозяйство.
Госдума обсудит проект закона о введении зарплат домохозяйкам
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Зоя
а тем,которые беспробудно пьют,гуляют и проститукам?????
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19 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
А тут уже сразу оговорка пять лет. Таких уже навалом в России мигрантов с кучей детей. Опять для них хорошеньких. А для россиян, что только конкретно вкалывать мамашкам да с больными порой детьми. Или просто для русских женщин и детей, особенно больных по жизни детей. Когда начнем руских женщин ЖАЛЕТЬ. Все женщины бедные ,тащут на своих плечах в семье. И как правило жилища плохое и нет возможности улучшить.
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19 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
ЗОЯ , а ВЫ знаете с чего женщины опускаются до пьянства ??? Доказать, что женщина домохозяйка не трудно. Пусть и эти слои докажут , что они пьют , гуляют, деньги зарабатывают таким гулящим путем. Присказка одной вещуньи : жалуется ей одна женщина, что кормить детей нечем . Помолчала вещунья и дала совет : родила детей , кормить детей должна ? Себя милая продай, а детей накорми. Вот вам и древняя профессия !
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19 час.
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