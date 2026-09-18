Новые платформы ноутбуков 2026: Intel Panther Lake против AMD Ryzen AI 400

2026 год стал годом смены платформ в ноутбуках — Intel и AMD выпустили новые поколения мобильных процессоров почти одновременно, сместив акцент с чистой производительности на баланс энергоэффективности и локальных ИИ-функций.
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