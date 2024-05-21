Кадыров показал, как «Ахмат» бьет по опорным пунктам и скоплениям ВСУ у Спорного

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых спецназ «Ахмат» уничтожает укрепрайоны ВСУ и бьет по скоплениям противника в районе Спорного у границ Донецкой и Луганской народных республик.