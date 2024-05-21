Кадыров показал, как «Ахмат» бьет по опорным пунктам и скоплениям ВСУ у Спорного

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых спецназ «Ахмат» уничтожает укрепрайоны ВСУ и бьет по скоплениям противника в районе Спорного у границ Донецкой и Луганской народных республик.
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