Режиссёр рассказал, когда выйдет новый фильм "Василий Тёркин"

Съёмочный коллектив картины задумал необычную премьеру для нового фильма.Как заявил режиссёр новой полнометражной ленты "Василий Тёркин", фильм будет включать в себя все основные моменты легендаронго произведения Твардовского.
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