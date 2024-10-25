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Режиссёр рассказал, когда выйдет новый фильм "Василий Тёркин"

Режиссёр рассказал, когда выйдет новый фильм "Василий Тёркин"

Съёмочный коллектив картины задумал необычную премьеру для нового фильма.Как заявил режиссёр новой полнометражной ленты "Василий Тёркин", фильм будет включать в себя все основные моменты легендаронго произведения Твардовского.

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