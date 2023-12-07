Есть еще трезвые головы: В Варшаве раскритиковали НАТО за попытки прямого столкновения Европы и России

В Варшаве была организована конференция, в центре внимания которой оказался военный конфликт Украины и России: участники искали пути выхода из сложившейся, а также изучили роль в ней Североатлантического альянса.
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