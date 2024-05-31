Археологи обнаружили скелет мамонта на глубине 20 метров. Это еще раз доказывает, что мамонты жили в норах

Психиатр на приеме задает пациенту вопрос:- Какое сегодня число?- 23 октября по григорианскому календарю, 10 октября по юлианскому, 18 листопада по древнеславянскому, 2 брюмера по республиканскому, 7 Зуль-Хиджжа по исламскому, 2 абана по персидскому, 7 хешвана по еврейскому, 5 архасамна по Вавилонскому, 18 марерри по древнеармянскому и 4 сака по календарю Майя.