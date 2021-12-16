Японцы используют Тайвань, как НАТО Украину

Как охладить «горячих японских парней» Сохраняющий влияние на политику Японии бывший премьер-министр Синдзо Абэ делает заявления, которые могут ухудшить и без того не лучшие отношения Страны восходящего солнца с Китайской Народной Республикой.
Как охладить «горячих японских парней» Сохраняющий влияние на политику Японии бывший премьер-министр Синдзо Абэ делает заявления, которые могут ухудшить и без того не лучшие отношения Страны восходящего солнца с Китайской Народной Республикой.
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