Berg PRESS

409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сергеева
    Та, чужих же привил. Чужих не жалко! А своих видимо нет и не будет.Министр здравоохр...
  • Ринат Рамазанов
    А вопрос Донбасса тот же путин и не собирается решать. И плевать ему на волеизъявление жителей Донбасса...В Европарламенте ...
  • Неизвестно Неизвестно
    Неее, Вы не правы, на Третью энергодерективу ЕС замахиваетесь? Сказано должен быть альтернативный поставщик газа на э...Газпром не заброн...

Японцы используют Тайвань, как НАТО Украину

Японцы используют Тайвань, как НАТО Украину

Как охладить «горячих японских парней» Сохраняющий влияние на политику Японии бывший премьер-министр Синдзо Абэ делает заявления, которые могут ухудшить и без того не лучшие отношения Страны восходящего солнца с Китайской Народной Республикой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх