Киевский режим понёсся в пиар. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Украина обеспечит образование детям в Курской области: «Если ситуация продлится до конца сентября, нам придётся составлять план образования на тех территориях для несовершеннолетних детей».