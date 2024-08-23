Киевский режим понёсся в пиар. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что Украина обеспечит образование детям в Курской области: «Если ситуация продлится до конца сентября, нам придётся составлять план образования на тех территориях для несовершеннолетних детей».
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