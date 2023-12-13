Нижегородский эксперт pro bono помог предпринимателю снизить стоимость компенсации за нарушение исключительных авторских прав

Индивидуальный предприниматель обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области с просьбой оказать юридическую помощь при рассмотрении дела в арбитражном суде о взыскании с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных авторских прав на товарный знак и произведения изобразительного искусства на персонаж «Чебурашка».