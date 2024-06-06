В Хабаровском крае гражданина, выбросившего ребенка из окна, осудили на 10 лет

Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО были собраны достаточные доказательства для вынесения судом обвинительного приговора по делу 38-летнего мужчины, признанного виновным в покушении на убийство (ч.