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  • viach
    Люди не уверены, что собаки могут думать, поэтому, видимо, их дрессируют. Людей дрессируют к ЕГЭ, чтобы они не думали...Конец эпохи ЕГЭ? ...
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В Хабаровском крае гражданина, выбросившего ребенка из окна, осудили на 10 лет

В Хабаровском крае гражданина, выбросившего ребенка из окна, осудили на 10 лет

Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО были собраны достаточные доказательства для вынесения судом обвинительного приговора по делу 38-летнего мужчины, признанного виновным в покушении на убийство (ч.

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