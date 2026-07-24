На складах Wildberries под Петербургом начался пожар после удара БПЛА

Беспилотник ударил по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района – в результате попадания вспыхнул пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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