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На складах Wildberries под Петербургом начался пожар после удара БПЛА

Беспилотник ударил по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района – в результате попадания вспыхнул пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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