Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Глобус Украины куда актуальнее.Депутат Верховной...
  • Елена Дмитрова
    Да что там! Всю политическую карту мира! Все произошли ведь от древних укров!Депутат Верховной...
  • NVS66 SergeiShulepov
    У кого нет иммунитета и мозгов всех в «красную зону». Тех кто не прививался и не болел определить как "генофонд для р...Депутат Госдумы п...

«Бизнес-проект, не имеющий отношения к развитию футбола в России». Семин — о возможном переезде «Локо» в «Лужники»

«Бизнес-проект, не имеющий отношения к развитию футбола в России». Семин — о возможном переезде «Локо» в «Лужники»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что железнодорожники могут переехать в «Лужники», где будут принимать свои матчи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх