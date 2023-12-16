"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Андрей
Против Шамана вся сволота поднялась , значит парень всё делает правильно и песни его бьют в точку!
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12 час.
Галина Дьячина
конечно..все прости господи -так называемая культурка... против патриота Шамана..
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7 час.

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