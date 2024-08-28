Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

Несколько улиц Севастополя останутся без воды 28 августа

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в среду.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 15:00 улица Невская 1, 1/б; улица Николая Музыки, 38, 46, 48.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх