Несколько улиц Севастополя останутся без воды 28 августа

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в среду.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 15:00 улица Невская 1, 1/б; улица Николая Музыки, 38, 46, 48.
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