Friend задерживает поставки своего кулончика-компаньона с искусственным интеллектом

Компания Friend, создающая ожерелье с искусственным интеллектом стоимостью 99 долларов, предназначенное для использования в качестве цифрового компаньона, отложила поставку первой партии устройств до третьего квартала.
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