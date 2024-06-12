Кондиционер – враг Украины. Теперь – официально

Борьба за экономию внезапно ставшей дефицитной электроэнергии приоьретает на Украине комичные формы. Так, стало известно, что Министерство образования Незалежной разослало учебным заведениям письмо с требованием прекратить использование кондиционеров и наружного освещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии