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Надежда Сасс: Канада в либеральной дилемме: памятники колониализму и СС в одной стране?

Надежда Сасс: Канада в либеральной дилемме: памятники колониализму и СС в одной стране?

Вполне ожидаемо канадские консерваторы спрашивают у лево-либерального правительства Трюдо и его сторонников: как можно одновременно демонтировать памятники создателям современной Канады и королеве Виктории за их приверженность идеям колониализма и расизма и одновременно чествовать ветерана СС? Вот еще и памятник дивизии «Галичина» на территории Канады нашёлся.

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