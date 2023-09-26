Надежда Сасс: Канада в либеральной дилемме: памятники колониализму и СС в одной стране?

Вполне ожидаемо канадские консерваторы спрашивают у лево-либерального правительства Трюдо и его сторонников: как можно одновременно демонтировать памятники создателям современной Канады и королеве Виктории за их приверженность идеям колониализма и расизма и одновременно чествовать ветерана СС? Вот еще и памятник дивизии «Галичина» на территории Канады нашёлся.