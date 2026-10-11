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Биржевая активность SHIB выросла на фоне кратковременного восстановления цены

Биржевая активность SHIB выросла на фоне кратковременного восстановления цены

Shiba Inu ненадолго перешел на положительную 24-часовую территорию, что совпало с зарегистрированным ростом активности обмена токена.

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