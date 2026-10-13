Силы ПВО за вечер и ночь сбили над территорией РФ более 600 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны вечером 12 октября и ночью 13 октября нейтрализовали над акваторией и регионами России 604 вражеских беспилотника самолётного типа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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