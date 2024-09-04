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Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты

Деруссификация копейки, торговля малиной и бегство министров. Чем занимаются украинские элиты

© коллаж Украина.Ру В начале сентября спикер Рады Руслан Стефанчук и глава Нацбанка Андрей Пышный поздравили друг друга с торжеством демократии на Украине и решили заняться наиважнейшим делом - деруссифицировать копейку, заменив ее на разменную монету под названием "шаг".

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Комментарии
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Лев Добрый
Рада просит запад дать разрешение на удары в глубь России? Лучше просите Россию, как спасти вас, мерзавцев, от российских прилётов!😱👈⚔️😜
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