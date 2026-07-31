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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Новоаннинский. Внимание! С 1 по 21 августа вводится ограничение на посещение

Новоаннинский. Внимание! С 1 по 21 августа вводится ограничение на посещение лесов‼️‼️‼️ Приказом Облкомприроды от 23.

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