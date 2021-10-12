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В Китае жертвами наводнений в китайской провинции Шаньси стали по меньшей мере 15 человек

В Китае жертвами наводнений в китайской провинции Шаньси стали по меньшей мере 15 человек

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы из-за продолжительных дождей и наводнений в китайской северной провинции Шаньси, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй.

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