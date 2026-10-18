Беспорядки, охватившие Францию, показали, что народ потерял доверие к властям, заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 18 октября в соцсети Х.
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