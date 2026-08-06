6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба на Хиросиму

6 августа 1945 года на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. Это событие стало одним из первых применений ядерного оружия в истории и оказало значительное влияние на ход Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии