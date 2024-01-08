Нас предали 8 января 1945-го. Почему немецкие танки вдруг развернулись?

Alexandr Shishkan

В связи с этим целый ряд интеренсных моментов: 1) в "Майн кампф" в 1929 году Гитлер целую главу посвятил тому, что в будущей войне Великобритания должна быть союзницей Германии. В Англии, действительно, были симпатизанты фюрера, но большинство отказались от союза с Гитлером, понимая, что он для Англии опаснее, чем любой другой противник, уважаю за это англичан. 2) У нас много говорят, что Запад натравливал Гитлера на СССР, но зачем же тогда они за Польшу вступились? Отдали бы ему Польшу и ждали бы, когда он нападет на СССР. Но, нет, мнение большинства было таково, что в ответ на нападение на Польшу в 1939, Англия и Франция объявили войну Германии - понимали, что его надо остановить, и чем позже это сделать, тем будет труднее😊.