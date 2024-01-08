Любой, кто повнимательнее присмотрится ко Второй мировой войне на Западном фроне, обнаружит удивительную картину.
Нас предали 8 января 1945-го. Почему немецкие танки вдруг развернулись?
Комментарии
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Alexandr Shishkan
В связи с этим целый ряд интеренсных моментов: 1) в "Майн кампф" в 1929 году Гитлер целую главу посвятил тому, что в будущей войне Великобритания должна быть союзницей Германии. В Англии, действительно, были симпатизанты фюрера, но большинство отказались от союза с Гитлером, понимая, что он для Англии опаснее, чем любой другой противник, уважаю за это англичан. 2) У нас много говорят, что Запад натравливал Гитлера на СССР, но зачем же тогда они за Польшу вступились? Отдали бы ему Польшу и ждали бы, когда он нападет на СССР. Но, нет, мнение большинства было таково, что в ответ на нападение на Польшу в 1939, Англия и Франция объявили войну Германии - понимали, что его надо остановить, и чем позже это сделать, тем будет труднее😊.
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6 час.
АЕ
Александр Евдокимов
Так они жеж Гитлера сами вырастили, выкормили и натравили!
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3 час.
И
Искандер
Так они и "отдали" Польшу, которая до последнего надеялась на "свой кусок" при дележе СССР. 5 сентября 1938 г., польский посол в Париже Лукасевич пишет послу США: «Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии, Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией». Когда Германия, несмотря на договор напала на Польшу, "союзники", имея договоры с ней (тот же договор Галифакс-Рачиньский), ничего внятного не предприняли. Другое дело, что, возможно, не ожидали встречных действий СССР. Да поляков немцы очень быстро "разобрали".
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19 мин.
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